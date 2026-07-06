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13:53, 6 июля 2026Россия

В России мать ученика добилась отмены аннулирования результатов ЕГЭ

В Дагестане мать ученика добилась отмены аннулирования результатов ЕГЭ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЕГЭ 2025

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

В Дагестане мать ученика добилась отмены аннулирования результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В 2025 году школьник сдавал экзамен, во время которого организатор потребовала у него показать рабочие материалы и руки. Ничего запрещенного представитель комиссии не обнаружила, после чего осмотрела аудиторию и нашла клочок бумаги. Выпускник заявил, что листок не его, и продолжил сдачу ЕГЭ, однако после тестирования ему сообщили, что он удален с экзамена.

Позднее результат аннулировали без права пересдачи. Мать школьника обратилась в суд, потребовав признать действия комиссии незаконными. Суд изучил видеозапись из аудитории и установил, что клочок бумаги не принадлежал школьнику. У членов комиссии, по данным суда, не было оснований для аннулирования результатов ЕГЭ. Требования матери ученика были удовлетворены в полном объеме.

Ранее стало известно, что в Иркутской области школьника удалили с ЕГЭ за использование умных очков. Отмечается, что камеру в очках заметили наблюдатели, контролировавшие проведение тестирования.

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