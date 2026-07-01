В Иркутской области школьника удалили с ЕГЭ за использование умных очков

В Иркутской области школьника удалили с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за использование умных очков. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Наблюдатели, которые контролировали проведение экзамена, заметили камеру в очках выпускника. После этого у него забрали бланки, аннулировали работу и вывели из аудитории.

Отмечается, что пересдать экзамен он сможет только в следующем году.

Ранее стало известно, что в Дагестане школьницу удалили с Единого государственного экзамена по обществознанию за надпись «женщина» на руке. Девочку решили проверить, когда она отлучилась в уборную.