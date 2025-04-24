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10:22, 24 апреля 2025Россия

Российскую школьницу удалили с ЕГЭ за надпись на руке

В Дагестане школьницу удалили с ЕГЭ за надпись «женщина» на ее руке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

В Дагестане школьницу удалили с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию за надпись «женщина» на руке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным российского издания, девочку решили проверить, когда она отлучилась в уборную. Преподаватели разглядели у нее на левой руке слово. Они решили выгнать несовершеннолетнюю с экзамена. На школьницу был составлен акт о нарушении правил.

Родители девочки обратились в суд. В результате ей дали дополнительную попытку в резервный день. Министерство образования Дагестана попыталось обжаловать решение, однако его оставили в силе.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ отменят, когда он перестанет совершенствоваться.

Он подчеркнул, что в 2025 году ЕГЭ планируют сдавать 716 тысяч российских школьников.

Прошлым летом в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ, что вызвало обширные общественные дискуссии.

ЖЗЛ
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