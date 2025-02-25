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14:36, 25 февраля 2025Россия

Рособрнадзор назвал условие отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ отменят, когда он перестанет совершенствоваться
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) отменят, когда он перестанет совершенствоваться. Такое условие назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Я ответственно вам заявляю: когда ЕГЭ перестанет совершенствоваться, вот тогда его, наверное, отменят», — обозначил Музаев.

При этом глава ведомства подчеркнул, что экзамен совершенствуется все время.

По данным Рособрнадзора, в 2025 году ЕГЭ планируют сдавать 716 тысяч российских школьников.

Летом 2024 года в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ, что вызвало обширные общественные дискуссии. В частности, Музаев заявлял, что для отмены экзамена необходимо придумать альтернативу.

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