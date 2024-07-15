Глава Рособрнадзора порассуждал об альтернативе ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: для отмены ЕГЭ сначала нужно придумать альтернативу

Прежде чем отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ), необходимо придумать альтернативу. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ», — ответил он на вопрос о вероятной отмене экзамена в случае принятия законопроекта.

Музаев подчеркнул, что один из депутатов Госдумы назвал популизмом законопроект об отмене ЕГЭ. По его мнению, реформы, содержащиеся в документе, не предлагают новых моделей проведения выпускных и вступительных экзаменов.

Подобные изменения, добавил Музаев, вернут всю систему образования к проблемам, из-за которых был введен ЕГЭ. Он считает, что это может привести к коррупции в школах и вузах, оплате репетиторов, входящих в приемные комиссии, а также невозможности подготовиться к поступлению сразу в несколько учебных заведений.

5 июня стало известно, что в России захотели отменить ЕГЭ. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму на следующий день. 9 июля Музаев заявил, что ЕГЭ отменят только тогда, когда будет понятная для учителей, школьников и их родителей альтернатива. Также глава Рособрнадзора считает, что российские школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ.