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16:54, 15 июля 2024Россия

Глава Рособрнадзора порассуждал об альтернативе ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: для отмены ЕГЭ сначала нужно придумать альтернативу

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Прежде чем отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ), необходимо придумать альтернативу. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ», — ответил он на вопрос о вероятной отмене экзамена в случае принятия законопроекта.

Музаев подчеркнул, что один из депутатов Госдумы назвал популизмом законопроект об отмене ЕГЭ. По его мнению, реформы, содержащиеся в документе, не предлагают новых моделей проведения выпускных и вступительных экзаменов.

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Подобные изменения, добавил Музаев, вернут всю систему образования к проблемам, из-за которых был введен ЕГЭ. Он считает, что это может привести к коррупции в школах и вузах, оплате репетиторов, входящих в приемные комиссии, а также невозможности подготовиться к поступлению сразу в несколько учебных заведений.

5 июня стало известно, что в России захотели отменить ЕГЭ. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму на следующий день. 9 июля Музаев заявил, что ЕГЭ отменят только тогда, когда будет понятная для учителей, школьников и их родителей альтернатива. Также глава Рособрнадзора считает, что российские школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ.

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