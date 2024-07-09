Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 9 июля 2024Россия

В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ отменят, когда будет понятная альтернатива

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) отменят только тогда, когда будет понятная для учителей, школьников и их родителей альтернатива. Такое условие назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит ТАСС.

«И мой прогноз: он [ЕГЭ] продолжит существовать. (…) Я всегда говорил: отменят тогда, когда будет понятная альтернатива — понятная для учителей, понятная для выпускников, понятная для родителей», — пояснил он.

Материалы по теме:
«Он помог остановить развал страны» ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
«Он помог остановить развал страны»ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
21 марта 2024
Куда можно поступить без ЕГЭ. В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
Куда можно поступить без ЕГЭ.В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
28 марта 2024

Накануне Музаев заявил об открытии сбора предложений по улучшению ЕГЭ. В свою очередь, первый замглавы Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил два варианта изменения экзамена. По его словам, парламентарии предлагают перевести первую тестовую часть ЕГЭ в задания с открытым вариантом ответа. Мажуга отметил, что в таком случае ЕГЭ приблизится к привычному письменному варианту экзамена.

5 июня стало известно, что в России захотели отменить ЕГЭ. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму на следующий день. В Рособрнадзоре, комментируя инициативу, отметили, что отказ от ЕГЭ возможен при появлении понятной и объективной альтернативы.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это неоднократно бывало с украинской ПВО». Россия заявила о попадании американской ракеты в больницу в Киеве

      Швейцария расширила санкции против России

      Белоусову предложили снабдить участников СВО охотничьими ружьями

      Киргизия решила возобновить обслуживание карт «Мир»

      В Раде допустили проведение парламентских выборов после избрания президента США

      Появились подробности о состоянии жившего на улице безногого участника СВО

      В Еврокомиссии ответили на вопрос об отчете Орбана по итогам визита в Китай

      Россиянина приговорили к 12 годам за поджог релейного шкафа

      Стало известно о работе над продолжением фильма «Дьявол носит Prada»

      Аферисты под видом сотрудников банка украли у российской пенсионерки 12 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше