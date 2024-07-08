В Госдуме предложили варианты изменения ЕГЭ

Депутат Госдумы Мажуга предложил два варианта усовершенствования ЕГЭ

Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил два варианта усовершенствования единого государственного экзамена (ЕГЭ). Слова депутата приводит Telegram-канал Daily Storm.

По его словам, парламентарии предлагают перевести первую тестовую часть экзамена в задания с открытым вариантом ответа. Мажуга отметил, что в таком случае ЕГЭ приблизится к привычному письменному варианту экзамена.

«Второе. Мы обратили внимание, что очень важно правильно расставлять последовательность экзаменов и начинать с более простых обязательных экзаменов по русскому языку, по математике. И дальше уже вводить ЕГЭ по профильным предметам, которые нужны для поступления», — заключил депутат.

В этот же день глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об открытии сбора предложений по улучшению ЕГЭ.

Ранее первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что Государственная Дума в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Закон в случае его принятия может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.