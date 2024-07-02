Раскрыты сроки рассмотрения законопроекта об отмене ЕГЭ

Госдума планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ в октябре

Государственная Дума в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом сообщила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, пишет РИА Новости.

Закон в случае его принятия может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

О том, что в России захотели отменить ЕГЭ, стало известно 5 июня. Законопроект был внесен в Госдуму на следующий день. В Рособрнадзоре, комментируя инициативу, отметили, что отказ от ЕГЭ возможен при появлении понятной и объективной альтернативы. Экзамен пока остается рабочей моделью, отмечал глава ведомства Анзор Музаев.

В июне президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что в России проблема с кадрами в науке связана в том числе с результатами ЕГЭ. При этом, по его мнению, отказываться от этой формы экзамена и менять процедуру сдачи итоговой аттестации пока преждевременно.