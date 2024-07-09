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18:17, 9 июля 2024Россия

В Рособрнадзоре заявили о несогласии школьников на отмену ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Российские школьники никогда не согласятся на отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

Он пояснил, что школьники и выпускники не знают, что такое старый формат экзаменов.

«И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом. Смысл старой системы заключался в том, что надо было сдать как минимум шесть экзаменов в школе — да, в родной школе своим учителям, но это был экзамен», — сказал чиновник.

Накануне Музаев заявил об открытии сбора предложений по улучшению ЕГЭ. В свою очередь, первый замглавы Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил варианты изменения экзамена. По его словам, парламентарии предлагают перевести первую тестовую часть ЕГЭ в задания с открытым вариантом ответа.

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      Никита Абрамов
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