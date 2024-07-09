В Рособрнадзоре заявили о несогласии школьников на отмену ЕГЭ

Российские школьники никогда не согласятся на отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Он пояснил, что школьники и выпускники не знают, что такое старый формат экзаменов.
«И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом. Смысл старой системы заключался в том, что надо было сдать как минимум шесть экзаменов в школе — да, в родной школе своим учителям, но это был экзамен», — сказал чиновник.
Накануне Музаев заявил об открытии сбора предложений по улучшению ЕГЭ. В свою очередь, первый замглавы Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил варианты изменения экзамена. По его словам, парламентарии предлагают перевести первую тестовую часть ЕГЭ в задания с открытым вариантом ответа.