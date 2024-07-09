В Рособрнадзоре заявили о несогласии школьников на отмену ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ

Российские школьники никогда не согласятся на отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

Он пояснил, что школьники и выпускники не знают, что такое старый формат экзаменов.

«И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом. Смысл старой системы заключался в том, что надо было сдать как минимум шесть экзаменов в школе — да, в родной школе своим учителям, но это был экзамен», — сказал чиновник.

Накануне Музаев заявил об открытии сбора предложений по улучшению ЕГЭ. В свою очередь, первый замглавы Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил варианты изменения экзамена. По его словам, парламентарии предлагают перевести первую тестовую часть ЕГЭ в задания с открытым вариантом ответа.