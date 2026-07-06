В России оценили последствия удара возмездия по Киеву

Матвийчук: После удара возмездия ВС РФ по Киеву парализована промышленная инфраструктура

После удара возмездия Вооруженных сил (ВС) России по Киеву парализована промышленная инфраструктура. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии Life.ru.

«В результате ударов в Киеве и Киевской области практически полностью парализована промышленная инфраструктура.

Кроме того, удары наносились по объектам в Полтавской, Черкасской, Черниговской и Днепропетровской областях», — сообщил он.

Матвийчук подчеркнул, что поражены промышленные объекты, объекты энергетики и возможные места базирования авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того эксперт назвал данный удар одним из самых мощных ударов по Киевской области за последнее время.

Ранее Минобороны РФ заявило о поражении предприятий Киева, производящих беспилотники для нужд украинской армии. По информации военного ведомства, удар пришелся по предприятиям «Киев-71» и «Буревестник», которые специализируются на производстве дронов.