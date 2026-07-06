Россия ударила по производящим дроны для ВСУ предприятиям в Киеве

Минобороны: Россия поразила заводы по производству дронов в Киеве

Армия России поразила предприятия по производству беспилотников большой и средней дальности для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военнослужащие ударили по предприятиям «Киев-71» и «Буревестник», которые специализируются на производстве дронов.

Кроме того, удар был нанесен по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее в Минобороны сообщили, что целями массированного российского удара возмездия по Украине стали объекты ВПК и ТЭК в Киеве и аэродромы в других украинских регионах.