Школьники в Танзании поиграли с гранатой и подорвались

В Танзании дети по играли с гранатой и случайно активировали ее. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в начальной школе в северо-западной области Кагера (около границы с Бурунди). Из-за первоначального взрыва погибли три человека, еще трое детей скончались в больнице. Пострадали еще 25 сверстников.

Издание сообщает, что в этом регионе живут беженцы из Бурунди, многие из которых раньше служили в армии. Вполне возможно, что они бросили оружие, перебегая через границу. Кроме того, в Кагере часто промышляют торговцы оружием: не исключено, что они могли потерять эту гранату.

1 ноября в деревне Замга на севере Камеруна девочка-смертница атаковала группу мальчиков. «Погибли пятеро детей, еще двое получили ранения», — сообщил на условиях анонимности представитель местных правоохранительных органов. По его словам, дети играли на улице, когда к ним присоединилась девочка и привела в действие взрывное устройство.



