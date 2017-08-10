Женщины и дети оказались наиболее подходящими на роль смертников «Боко Харам»

Большинство смертников в террористической группировке «Западноафриканская провинция Исламского государства» (прежнее название «Боко Харам») являются женщинами и детьми. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном специалистами из Йельского университета и Центра по борьбе с терроризмом при Вест-Пойнте (Военной академии США). Коротко об этом в четверг, 10 августа, сообщает CNN.

Эксперты установили, что с 2011 года руководство группировки использовало 434 смертника для осуществления 238 терактов. При этом выяснилось, что женщинами были 244 из 338 нападавших, чей пол удалось определить. Кроме того, 81 смертник был идентифицирован как ребенок или подросток.

Отмечается, что рост числа женщин в рядах смертников начал наблюдаться после 2014 года, когда боевики похитили 276 воспитанниц школы-интерната в городе Чибок. «В "Боко Харам" начали использовать женщин в качестве террористов-смертников после того, как осознали потенциал пола и возраста», — полагают исследователи.

По их мнению, боевикам удалось разрушить демографические стереотипы того, как выглядит смертник. «Это первая в истории террористическая группировка, которая использует для атак больше женщин, чем мужчин, и находится в авангарде использования детей в качестве смертников», — отметили исследователи, добавив, что самом младшему террористу, о котором известно, было всего семь лет.

В апреле 2014-го террористы похитили 276 девочек из школы-интерната в городе Чибок, 57 из них позже удалось сбежать. Данные о судьбе остальных разнятся, в мае 2017-го сообщалось, что боевики отпустили еще 82 школьницы (по другим сведениям, освобожденных было от 50 до 62).

«Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех») была создана в 2002 году и действует в основном на территории Нигерии. Сторонники группировки выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада. Весной 2015 года главарь боевиков Абубакар Шекау присягнул на верность «Исламскому государству» (запрещена в России), после чего название группировки сменилось на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства».