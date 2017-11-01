В Камеруне девочка-смертница взорвала группу мальчиков

В деревне Замга на севере Камеруна девочка-смертница атаковала группу мальчиков. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает RTBF.

«Погибли пятеро детей, еще двое получили ранения», — сообщил на условиях анонимности представитель местных правоохранительных органов. По его словам, дети играли на улице, когда к ним присоединилась девочка и привела в действие взрывное устройство.

Сотрудники спецслужб полагают, что за нападением стоит террористическая группировка «Западноафриканская провинция "Исламского государства"» (прежнее название «Боко Харам»). В последнее время она проявляет активность в пограничных регионах Нигерии и Камеруна, где за последние два дня в террористических атаках погибли 20 человек.

В августе эксперты из Йельского университета и Центра по борьбе с терроризмом при Вест-Пойнте (Военной академии США) опубликовали исследование, в котором утверждают, что большинство смертников в «Боко Харам» — женщины и дети.

Как полагают исследователи, группировка стала первой в истории, которая использует «для атак больше женщин, чем мужчин, и находится в авангарде использования детей в качестве смертников»

«Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех») была создана в 2002 году и действует в основном на территории Нигерии. Ее сторонники выступают за введение в стране законов шариата и за борьбу с влиянием Запада. Весной 2015 года главарь боевиков Абубакар Шекау присягнул на верность «Исламскому государству» (организация запрещена в России), после чего группировка сменила название на «Западноафриканскую провинцию "Исламского государства"».



