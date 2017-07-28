В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников

Боевики террористической группировки «Западноафриканская провинция "Исламского государства"», (более известной как «Боко харам», запрещена в России) убили более 50 нефтяников в нигерийском штате Борно. Об Этом сообщает BFMTV.

«Террористы напали из засады на членов геологоразведочной экспедиции "Национальной нефтяной компании Нигерии" (NNPC), которые уже возвращались после работ. Сейчас у нас 50 погибших, тела продолжают привозить», — заявил пресс-секретарь министерства обороны страны Сани Усман.

12 июля жертвами четырех взрывов в столице нигерийского штата Борно городе Майдугури стали 17 человек, еще 21 получил ранения.

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В декабре 2016 года нигерийские военные объявили, что им удалось захватить последний оплот «Боко Харам» в лесу Самбиса, и президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что террористы окончательно разгромлены. Однако празднование победы оказалось преждевременным: через несколько месяцев боевики возобновили набеги.

«Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех») создана в 2002 году и действует в основном на территории Нигерии. Сторонники группировки выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада. В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность «Исламскому государству» (запрещено в России).