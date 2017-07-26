Боевики в Нигерии похитили 10 нефтяников

Террористов из группировки «Боко Харам» подозревают в похищении десяти сотрудников, работающих в Нигерии по контракту на государственную нефтедобывающую компанию Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Об этом в среду, 26 июля, сообщает агентство Reuters.

Материалы по теме Без доктрины, но с оружием Кому и зачем угрожает «Боко Харам»

По словам представителя компании Нду Угамаду (Ndu Ughamadu), геологи и геодезисты из Университета Майдугури, которые должны были заниматься нефтеразведкой неподалеку от озера Чад, были похищены рядом с деревней Джиби в штате Борно.

«Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех») создана в 2002 году и действует в основном на территории Нигерии. Сторонники группировки выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада. В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию "Исламского государства"». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещено в России).