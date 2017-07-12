В результате нескольких терактов в Нигерии погибли 17 человек

Жертвами четырех взрывов в столице нигерийского штата Борно городе Майдугури погибли 17 человек, еще 21 получил ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы местной полиции.

По его данным, все атаки были совершены в разных частях города террористами-смертниками.

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Штат Борно считается наиболее пострадавшим от многолетнего противостояния властей с боевиками террористической организации «Западноафриканская провинция Исламского государства» (более известна как «Боко Харам», запрещена в России).

В декабре 2016 года нигерийские военные объявили, что им удалось захватить последний оплот «Боко Харам» в лесу Самбиса, и президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что террористы окончательно разгромлены. Однако празднование победы оказалось преждевременным: через несколько месяцев боевики возобновили набеги.

«Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех») создана в 2002 году и действует в основном на территории Нигерии. Сторонники группировки выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада. В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность «Исламскому государству» (запрещено в России).