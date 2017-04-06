В Нигерии собака ценой жизни спасла свадьбу от террористки

В Нигерии собака спасла свадебную церемонию, напав на смертницу. Об этом сообщает The Independent. В результате взрыва погибла сама 18-летняя террористка и животное.

По данным издания, неподалеку от города Майдугури, расположенного на северо-востоке страны, проходило свадебное торжество. Смертница попыталась приблизиться к толпе гостей, когда на нее набросилась собака. В этот момент сдетонировало взрывное устройство.

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15 марта четыре девушки-подростка подорвали себя в Майдугури. В результате теракта погибли два человека, еще 16 получили ранения.

На территории Нигерии действует в основном террористическая группировка «Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех»), нередко вербующая подростков для совершения терактов. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и ведут борьбу с влиянием Запада.

В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).