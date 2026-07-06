Минобороны анонсировало рост числа и мощности ударов по Украине

Минобороны: Россия нарастит количество и мощь ответных ударов по Украине

Вооруженные силы (ВС) России нарастят количество и мощь ответных ударов по Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ответ Россия будет адекватно наращивать количество и мощность ударов по объектам на Украине.

В ночь на 6 июля Россия подверглась масштабному налету беспилотников ВСУ, системы противовоздушной обороны сбили более полутысячи украинских дронов. Как отмечали в Минобороны, атаке подверглись 22 региона, в том числе Калужская, Рязанская, Ростовская и Тульская области, а также Московский регион.

В ответ Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам ВПК, а также топливно-энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области.