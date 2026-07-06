В Минобороны раскрыли основные цели массированного ночного удара ВСУ по России

Минобороны: Основными целями ночного удара ВСУ по России стали объекты ТЭК

В ходе массированного удара по России в ночь на 6 июля основные усилия Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сосредоточены на нанесении ущерба гражданским объектам и логистическим звеньям топливо-энергетического комплекса (ТЭК). Подробности об этом журналистам раскрыли в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, ВСУ атаковали, среди прочего, объекты в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской и Курской областях, а также в Крыму.

Всего в ночь на понедельник средства противовоздушной обороны сбили над регионами 613 ударных беспилотников. В Минобороны России заявили, что спланированная Киевом атака была сорвана, а большая часть украинских дронов сбита или подавлена. «Вместе с тем, получившие повреждения в результате атаки отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены», — заверили в министерстве.

Ранее сообщалось, что жертвой атаки ВСУ на Крым стала женщина. Еще два жителя полуострова получили ранения.

Кроме того, о двоих пострадавших сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Регион расположен за тысячу километров от границы с Украиной.