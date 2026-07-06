Раскрыто предвещающее попадание в суррогатный брак поведение мужчины

Психотерапевт Никитина призвала насторожиться, если для мужчины жену ищет мать

Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина прокомментировала в беседе с «360.ru» появившиеся в соцсетях данные о популярности так называемого суррогатного брака.

Ранее стало известно о тренде на суррогатный брак, который набирает популярность в Москве. Схема заключается в том, что мужчина имитирует влюбленность, женится, а когда женщина рожает ребенка, супруг и свекровь объединяются против нее и забирают малыша.

Эксперт подчеркнула, что, если жену для мужчины ищет его мать, это громкий сигнал для того, чтобы насторожиться.

«Если мама ищет жену мужчине, стоит задуматься: где он сам, почему он не в состоянии найти себе жену?» — порассуждала Никитина, добавив, что со взрослым человеком, который не сепарировался от матери, построить нормальную семью невозможно.

Другая женщина в жизни такого мужчины будет лишь выполнять задачи зачать, выносить, родить и выкормить ребенка, подытожила специалист.

