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14:19, 5 июля 2026Интернет и СМИ

Стало известно о тренде на суррогатный брак в Москве

Mash: Суррогатный брак набирает популярность в Москве
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Summer loveee / Shutterstock / Fotodom  

Стало известно о тренде на суррогатный брак, который набирает популярность в Москве. На это обратил внимание Mash.

По данным канала, схема заключается в том, что сначала мужчина имитирует настоящий роман и влюбленность, женится, и после того, как рождается ребенок, женщине начинают угрожать и всеми способами вынуждать развестись с условием, что сын или дочь остается в семье мужа. При этом нередко детей вывозят за границу. Mash утверждает, что реализация схемы дешевле услуг суррогатных матерей, которые в Москве варьируются от 2 до 4 миллионов рублей, не считая расходов на содержание матери.

Как отмечает издание, для суррогатного брака изначально выбирают женщину без денег и связей, которая не сможет оспорить права на родительство. После родов ее максимально изолируют от ребенка и тянут время, воспитывая его с установкой, что якобы мать бросила его сама — в итоге через несколько лет он и сам отказывается от контактов и выбирает сторону отца.

Как отмечают юристы, число обращений пострадавших от такой схемы россиянок выросло в три-пять раз за последние несколько лет. Так, супруг одной из пострадавших резко развелся с ней после рождения ребенка и перевез его в США. Другой женщине якобы угрожала свекровь, которая сначала била невестку, а затем выкрала ее дочь.

Ранее в Госдуме назвали сожительство без брака новой угрозой национальной безопасности России. Отмечалось, что это становится нормой для подростков и молодых людей из-за потери ценности семейных отношений.

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