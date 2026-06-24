В Госдуме прокомментировали заявление о новой угрозе безопасности России

Депутат Буцкая: Сожительство без брака популярно среди молодежи из-за утраты ценностей

Сожительство вне брака все чаще становится нормой для подростков и молодых людей из-за потери ценности семейных отношений. Так заявление о новой угрозе безопасности России прокомментировала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с изданием «Подъем».

Ранее заместитель министра юстиции Вадим Баланин назвал сожительство без заключения брака новой угрозой безопасности России. Кроме того, он указал, что в стране остается значительным число расторжений уже зарегистрированных браков. По его мнению, такую тенденцию можно рассматривать как прямую угрозу демографическому здоровью населения.

«Государственная поддержка должна быть направлена прежде всего на укрепление семьи как основы общества (...) Уверена, что, если последовательно работать с детьми и подростками на ценностном уровне, ситуация изменится. Это долгий путь, но он необходим, если мы хотим видеть сильную, здоровую и ответственную молодежь», — сказала Буцкая.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что демография остается болезненным вопросом для России. Страна, как отмечал пресс-секретарь президента, находится в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии.