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11:45, 24 июня 2026Россия

Названа новая угроза безопасности России

Замминистра юстиции Баланин назвал сожительство без брака новой угрозой безопасности РФ
Майя Назарова

Фото: we.bond.creations / Shutterstock / Fotodom

Заместитель министра юстиции Вадим Баланин назвал сожительство без заключения брака новой угрозой безопасности РФ. Таким мнением он поделился на полях Петербургского международного юридического форума, передает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Чиновник отметил, что число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. Подобные тенденции можно рассматривать как прямую угрозу демографическому здоровью, уверен Баланин.

В свою очередь заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова подчеркнула, что в России следует выработать меры, которые позволят защитить государство и семьи, право на будущее детей говорить на своем языке, создавать семьи, управлять суверенной экономикой.

До этого президент России Владимир Путин указал, что высокое качество жизни является обязательным условием роста демографии.

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