Названа новая угроза безопасности России

Замминистра юстиции Баланин назвал сожительство без брака новой угрозой безопасности РФ

Заместитель министра юстиции Вадим Баланин назвал сожительство без заключения брака новой угрозой безопасности РФ. Таким мнением он поделился на полях Петербургского международного юридического форума, передает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Чиновник отметил, что число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. Подобные тенденции можно рассматривать как прямую угрозу демографическому здоровью, уверен Баланин.

В свою очередь заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова подчеркнула, что в России следует выработать меры, которые позволят защитить государство и семьи, право на будущее детей говорить на своем языке, создавать семьи, управлять суверенной экономикой.

До этого президент России Владимир Путин указал, что высокое качество жизни является обязательным условием роста демографии.