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12:38, 24 июня 2026Россия

В Кремле озвучили болезненный вопрос для России

Песков назвал демографию болезненным вопросом для России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал демографию болезненным вопросом для России. Об этом он заявил, выступая на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы находимся в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии. Это болезненный вопрос для нашей страны», — обозначил Песков, добавив, что с аналогичными проблемами сталкиваются и другие страны — например, Китай.

Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на прогнозы, согласно которым раньше, чем наступит середина XXI века, мировое население начнет сокращаться. По его словам, это будет происходить на фоне технологического передела и революции.

«Лежит ли в основе этого активное внедрение искусственного интеллекта или не лежит, мы с вами поймем тоже в будущем. Или наши потомки это поймут, но так или иначе это тоже все наложит свой отпечаток на траекторию развития мировых дел», — заключил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин назвал высокое качество жизни обязательным условием роста демографии в стране. Он отмечал, что суверенитет страны определяют именно люди с их знаниями и квалификациями.

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