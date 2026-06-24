В Кремле озвучили болезненный вопрос для России

Песков назвал демографию болезненным вопросом для России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал демографию болезненным вопросом для России. Об этом он заявил, выступая на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы находимся в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии. Это болезненный вопрос для нашей страны», — обозначил Песков, добавив, что с аналогичными проблемами сталкиваются и другие страны — например, Китай.

Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на прогнозы, согласно которым раньше, чем наступит середина XXI века, мировое население начнет сокращаться. По его словам, это будет происходить на фоне технологического передела и революции.

«Лежит ли в основе этого активное внедрение искусственного интеллекта или не лежит, мы с вами поймем тоже в будущем. Или наши потомки это поймут, но так или иначе это тоже все наложит свой отпечаток на траекторию развития мировых дел», — заключил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин назвал высокое качество жизни обязательным условием роста демографии в стране. Он отмечал, что суверенитет страны определяют именно люди с их знаниями и квалификациями.