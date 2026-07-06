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13:54, 6 июля 2026Мир

Вице-президент США высказался против наступательных действий Украины

The Times: Вице-президент США Вэнс высказался против наступательных действий Украины
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вашингтон выступает против нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и настаивает на оборонительной тактике. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет The Times.

По словам политика, администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока ведутся переговоры, должны просто защищаться. Он также отметил, что такая позиция обусловлена провалом контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Президент США Дональд Трамп — величайший друг Израиля, но не единственный. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.

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