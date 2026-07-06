The Times: Вице-президент США Вэнс высказался против наступательных действий Украины

Вашингтон выступает против нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и настаивает на оборонительной тактике. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет The Times.

По словам политика, администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока ведутся переговоры, должны просто защищаться. Он также отметил, что такая позиция обусловлена провалом контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Президент США Дональд Трамп — величайший друг Израиля, но не единственный. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.