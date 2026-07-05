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23:59, 5 июля 2026Мир

Нетаньяху ответил на предупреждение Вэнса о риске лишиться поддержки США

Нетаньяху: Трамп является величайшим другом Израиля, но не единственным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tomer Neuberg / Jna Press / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп — величайший друг Израиля, но не единственный. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.

Таким образом он прокомментировал предупреждение американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Израиль может оттолкнуть единственного оставшегося союзника. По словам Нетаньяху, он уважает Вэнса и поддерживает с ним хорошие отношения, но не во всем с ним согласен.

«И я должен отметить, что Дональд Трамп — это величайший друг, который был у меня в Белом доме. У нас есть и другие друзья, например небольшая страна под названием Индия, в которой проживают 1,4 миллиарда человек, и у нас там огромная поддержка», — сказал он.

В июне Вэнс, комментируя критику Израилем условий мирного соглашения между США и Ираном, заявил, что Трамп является единственным главой государства во всем мире, который в данный момент сочувствует еврейскому государству. «Если бы я был в кабинете израильского правительства, я бы, возможно, не нападал на единственного могущественного союзника, который у меня остался в мире», — сказал он.

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