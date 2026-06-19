Вэнс пригрозил Израилю

Вэнс резко ответил на критику Израилем условий мирного соглашения США и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко ответил на критику Израилем условий мирного соглашения между США и Ираном. Его слова приводит The New York Times (NYT).

«Дональд Трамп — единственный глава государства во всем мире, который в данный момент сочувствует государству Израиль. Если бы я был в кабинете израильского правительства, я бы, возможно, не нападал на единственного могущественного союзника, который у меня остался в мире», — сказал он.

Вэнс также напомнил израильским критикам сделки, что, по его словам, две трети оружия, «защищавшего их родину», были произведены в Америке и приобретены за счет налогов американцев.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что президент США Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поскольку они обычно сводились к призывам к новым ударам.