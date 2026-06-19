Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 19 июня 2026Мир

Вэнс пригрозил Израилю

Вэнс резко ответил на критику Израилем условий мирного соглашения США и Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eric Lee / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко ответил на критику Израилем условий мирного соглашения между США и Ираном. Его слова приводит The New York Times (NYT).

«Дональд Трамп — единственный глава государства во всем мире, который в данный момент сочувствует государству Израиль. Если бы я был в кабинете израильского правительства, я бы, возможно, не нападал на единственного могущественного союзника, который у меня остался в мире», — сказал он.

Вэнс также напомнил израильским критикам сделки, что, по его словам, две трети оружия, «защищавшего их родину», были произведены в Америке и приобретены за счет налогов американцев.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что президент США Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поскольку они обычно сводились к призывам к новым ударам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции напали на завод по производству дронов для ВСУ. Задержан выходец из Белоруссии. Что известно на данный момент?

    В Белоруссии представили акустическую систему обнаружения БПЛА

    Поставки немецкого шоколада в Россию обрушились

    10 стран выступили против возвращения российских баскетболистов на международные турниры

    Названа печальная причина отсутствия контакта с инопланетянами

    Девушка показала неожиданный способ сделать педикюр и прославилась

    Россиян предупредили о стоящей зрения страшной ошибке

    Стало известно об угрозах основному барьеру безопасности Запорожской АЭС

    Изнасиловавшему и пытавшему иностранку в отеле Франции мужчине вынесли приговор

    Футболисту сборной Канады сломали ногу в матче ЧМ-2026 с Катаром

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok