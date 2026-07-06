Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:57, 6 июля 2026Силовые структуры

Осужденный бывший вице-премьер российского региона отдаст 100 миллионов рублей

Суд взыскал с бывшего вице-премьера Башкирии Марзаева более 100 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: прокуратура РБ

Мещанский суд Москвы взыскал с бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева и членов его семьи более 100 миллионов рублей. Об этом ТАСС.

Иск о возмещении имущественного вреда был подан Генпрокуратурой.

Ранее сообщалось, что в иске были указаны 13 зданий, в числе которых комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров, дача в Башкирии. Также просили конфисковать автопарк премиум-класса стоимостью более 20 миллионов рублей.

21 ноября 2025 Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам колонии. Его признали виновным в получении взятки на сумму 37 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал Минобороны и спецслужбам поручение по конфликту на Украине

    Торговая сеть прекратила продажу продуктов Великолукского мясокомбината

    Россиянам раскрыли способы войти в рабочий ритм с помощью одежды

    В Госдуме призвали активнее давать некоторым льготникам машины

    Руфер оказался на шпиле сталинской высотки в Москве

    Российское «Ухо» подслушает дроны ВСУ

    Отбывающий наказание в России американец заболел

    Нападение на контролера в московском метро попало на видео

    Смерть народной артистки России Жемчужной назвали неожиданной

    Посол Швеции прибыла в МИД России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok