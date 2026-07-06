Осужденный бывший вице-премьер российского региона отдаст 100 миллионов рублей

Суд взыскал с бывшего вице-премьера Башкирии Марзаева более 100 млн рублей

Мещанский суд Москвы взыскал с бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева и членов его семьи более 100 миллионов рублей. Об этом ТАСС.

Иск о возмещении имущественного вреда был подан Генпрокуратурой.

Ранее сообщалось, что в иске были указаны 13 зданий, в числе которых комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров, дача в Башкирии. Также просили конфисковать автопарк премиум-класса стоимостью более 20 миллионов рублей.

21 ноября 2025 Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам колонии. Его признали виновным в получении взятки на сумму 37 миллионов рублей.