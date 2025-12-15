Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:54, 15 декабря 2025Силовые структуры

Элитный автопарк и 13 зданий потребовали изъять у экс-вице-премьера российского региона

ГП требует изъять элитный автопарк и 13 зданий у бывшего вице-премьера Башкирии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан»

Генеральная прокуратура (ГП) России требует изъять имущество бывшего вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, осужденного за коррупцию. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным источника, в иске указаны 13 зданий, в числе которых комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров, дача в Башкирии. Также конфисковать просят автопарк премиум-класса стоимостью более 20 миллионов рублей.

Иск рассмотрит Мещанский районный суд Москвы.

21 ноября Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам колонии. Его признали виновным в получении взятки на сумму 37 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в Росгвардии на 8,7 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты трения ЕС и Трампа из-за вопроса территорий Украины

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В Бельгии оценили возможность создания единой армии ЕС

    Долги по налогам в России взлетели

    Американцы закупились российским шоколадом

    Алле Пугачевой вынесли приговор за кражу

    Боец СВО рассказал о взявшемся ниоткуда и спасшем его группировку российском солдате

    Россиянин Демин стал самым результативным игроком «Бруклина» в матче НБА

    Москвичи пережили самую морозную ночь с начала зимы

    Украинский БПЛА долетел до Тамбовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok