Элитный автопарк и 13 зданий потребовали изъять у экс-вице-премьера российского региона

Генеральная прокуратура (ГП) России требует изъять имущество бывшего вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, осужденного за коррупцию. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным источника, в иске указаны 13 зданий, в числе которых комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров, дача в Башкирии. Также конфисковать просят автопарк премиум-класса стоимостью более 20 миллионов рублей.

Иск рассмотрит Мещанский районный суд Москвы.

21 ноября Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам колонии. Его признали виновным в получении взятки на сумму 37 миллионов рублей.

