Штраф в полмиллиарда рублей получил бывший вице-премьер российского региона

Суд приговорил к 13 годам колонии и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева за взятки

Ленинский районный суд Уфы приговорил к 13 годам лишения свободы исполняющего обязанности вице-премьера правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Экс-чиновник признан виновным в получении взятки на сумму 37 миллионов рублей. Ему назначено наказание с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал его на 561 миллион рублей и запретил занимать должности на государственной службе на срок 12 лет.

Марзаев лишен почетных званий Республики Башкортостан «Заслуженный экономист Республики Башкортостан», «Заслуженный строитель Республики Башкортостан», государственных наград Республики Башкортостан — медали «За трудовую доблесть», ордена Салавата Юлаева. У него конфискованы в пользу государства жилой дом и земельный участок, а также полученная взятка.

Суд вынес частное постановление правительству Республики Башкортостан с требованиями об устранении нарушений законодательства России, допустивших совершение должностным лицом коррупционного преступления.

По версии следствия, Марзаев с декабря 2023 года по апрель 2024 года получил через посредника часть взятки в размере 37 миллионов рублей от руководства коммерческой фирмы. Чиновник обещал содействие с заключением контрактов на работы в сфере дорожного хозяйства в Уфе.

Посредником при передаче взятки выступил экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, который дал показания против Марзаева.

Басманный районный суд Москвы арестовал Марзаева осенью 2024 года.