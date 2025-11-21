Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:04, 21 ноября 2025Силовые структуры

Штраф в полмиллиарда рублей получил бывший вице-премьер российского региона

Суд приговорил к 13 годам колонии и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева за взятки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Уфы приговорил к 13 годам лишения свободы исполняющего обязанности вице-премьера правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Экс-чиновник признан виновным в получении взятки на сумму 37 миллионов рублей. Ему назначено наказание с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал его на 561 миллион рублей и запретил занимать должности на государственной службе на срок 12 лет.

Марзаев лишен почетных званий Республики Башкортостан «Заслуженный экономист Республики Башкортостан», «Заслуженный строитель Республики Башкортостан», государственных наград Республики Башкортостан — медали «За трудовую доблесть», ордена Салавата Юлаева. У него конфискованы в пользу государства жилой дом и земельный участок, а также полученная взятка.

Суд вынес частное постановление правительству Республики Башкортостан с требованиями об устранении нарушений законодательства России, допустивших совершение должностным лицом коррупционного преступления.

По версии следствия, Марзаев с декабря 2023 года по апрель 2024 года получил через посредника часть взятки в размере 37 миллионов рублей от руководства коммерческой фирмы. Чиновник обещал содействие с заключением контрактов на работы в сфере дорожного хозяйства в Уфе.

Посредником при передаче взятки выступил экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, который дал показания против Марзаева.

Басманный районный суд Москвы арестовал Марзаева осенью 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила один важный пункт из мирного плана США. Что не устроило Киев?

    ВСУ за неделю не смогли эвакуировать убитых и раненых

    Над регионами России за час сбили шесть украинских БПЛА

    «АвтоВАЗ» пожаловался на слишком высокую ключевую ставку

    В Совфеде Украину сочли главным источником опасности для Европы

    На Западе оценили позиции России на переговорах по Украине

    Российские банки выступили за скидки на маркетплейсах без дискриминации

    В России рассказали об обрушении фронта ВСУ на одном направлении

    Небензя назвал потери ВСУ с начала конфликта

    Богородский маньяк заставлял сына смотреть на изнасилование нянь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости