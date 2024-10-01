Исполняющего обязанности вице-премьера российского региона арестовали на два месяца

В Москве арестовали на 2 месяца и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева

Басманный суд Москвы арестовал исполняющего обязанности вице-премьера правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева, обвиняемого в получении взятки в размере 37 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Марзаев будет находиться в СИЗО до 30 ноября.

30 сентября стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о коррупции против Марзаева. По версии следствия, он получил незаконное вознаграждение от руководителей дорожно-строительной компании, пообещав взамен покровительство по бизнесу и заключение госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки был министр транспорта Башкирии Александр Клебанов.