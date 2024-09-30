В отношении исполняющего обязанности вице-премьера российского региона возбудили дело

Следователи возбудили дело в отношении и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности вице-премьера региона Алана Марзаева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании. Взамен он пообещал покровительство их бизнесу и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Петренко рассказала, что посредником при передаче взятки был министр транспорта Башкирии Александр Клебанов.

О задержании Марзаева стало известно ранее.