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14:24, 30 сентября 2024Силовые структуры

В отношении исполняющего обязанности вице-премьера российского региона возбудили дело

Следователи возбудили дело в отношении и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева

Кадр: РБК Уфа / YouTube

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности вице-премьера региона Алана Марзаева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании. Взамен он пообещал покровительство их бизнесу и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Петренко рассказала, что посредником при передаче взятки был министр транспорта Башкирии Александр Клебанов.

О задержании Марзаева стало известно ранее.

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