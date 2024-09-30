Вице-премьера российского региона задержали силовики

Силовики задержали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Марзаева

Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причина задержания чиновника пока неизвестна. В республиканском управлении Следственного комитета России отказались комментировать информацию о задержании Марзаева. «Полагаю, когда будет возможно уполномоченные органы дадут комментарии или пресс-релизы», — заявил «Ленте.ру» представитель ведомства Евгений Каневский.

Сын Марзаева занимается организацией вечеринок в ночных клубах. Одна из тусовок закончилась госпитализацией 12-летней девочки — ее увезли врачи с признаками отравления водкой.

Ранее сообщалось об аресте бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате в особо крупном размере.