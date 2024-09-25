Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:15, 25 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего мэра российского города-курорта взяли под стражу

Суд арестовал бывшего мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате
Начало событий в новости Раскрыто возможное наказание для бывшего мэра Сочи по уголовному делу

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, подозреваемого в особо крупной растрате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя. Экс-мэр взят под стражу до 18 ноября.

Копайгородскому вменяется статья 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Бывшему мэру города-курорта грозит до десяти лет колонии.

О задержании Копайгородского в Луганске стало известно утром 25 сентября. Силовики этапировали экс-мэра в Москву. Позже сообщалось, что он подозревается в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России меняют порядок регистрации частных домов. Чем грозит нарушение правил?

      Обвиненный в растрате бывший мэр российского города-курорта попросился на СВО

      Дикий зверь задрал работника российской турбазы

      Защита заявила о пожертвовании бывшим мэром Сочи похищенного дома

      Назван способ определить качество еды из доставки на глаз

      Стало известно местонахождение Дурова во Франции

      Таксист попытался изнасиловать туристку в Европе и бросил ее на парковке полуголой

      Blue Origin испытала вторую ступень New Glenn

      В ОБСЕ заявили об отсутствии результатов вербовки иностранцев в ВСУ

      Россияне заработали миллионы на чужой квартире и попали под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше