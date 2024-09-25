Бывшего мэра российского города-курорта взяли под стражу

Суд арестовал бывшего мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате

Раскрыто возможное наказание для бывшего мэра Сочи по уголовному делу

Начало событий в новости Раскрыто возможное наказание для бывшего мэра Сочи по уголовному делу

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, подозреваемого в особо крупной растрате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя. Экс-мэр взят под стражу до 18 ноября.

Копайгородскому вменяется статья 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Бывшему мэру города-курорта грозит до десяти лет колонии.

О задержании Копайгородского в Луганске стало известно утром 25 сентября. Силовики этапировали экс-мэра в Москву. Позже сообщалось, что он подозревается в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах.