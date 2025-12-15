Реклама

Силовые структуры
07:21, 15 декабря 2025Силовые структуры

Решившего выделиться перед начальством российского подполковника отдали под следствие

СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в Росгвардии на 8,7 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Военный следственный отдел Следственного комитета (СК) России по Новосибирскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

В преступлении обвинили начальника производственно-технической группы 9-го центра заказчика-застройщика Росгвардии подполковника Павла Полынкова.

В 2021 году 9-й центр и строительная компания ООО «Виту проект» заключили госконтракт, в ходе которого должны были быть построены общежитие и столовая Новосибирского военного института войск национальной гвардии России, центральный тепловой пункт, а также реконструированы клуб и инженерные коммуникации.

По версии следствия, Полынков во время исполнения госконтракта решил выделиться перед начальством и создать видимость эффективности своей работы. Он знал, что «Виту проект» завысило стоимость своих работ и не выполнило их в полном объеме, однако все равно подписал акты сдачи-приемки. В результате предприятию выплатили на 8,7 миллиона рублей больше положенного.

Ранее сообщалось, что суд арестовал сотрудника Военно-строительного комплекса Минобороны за взятку.

