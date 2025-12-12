Реклама

Силовые структуры
18:18, 12 декабря 2025Силовые структуры

Выполняющий госзаказ российский бизнесмен дал многомиллионную взятку и сам рассказал о ней

Суд арестовал сотрудника Военно-строительного комплекса Минобороны за взятку
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд арестовал бывшего главу проекта подразделения по сопровождению контрактов предприятия «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» Сергея Троценко. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Троценко и начальник обособленного подразделения Военно-строительного комплекса Минобороны Дмитрий Сюртуков проходят обвиняемыми по статье 290 УК РФ. О преступлении сообщил сам взяткодатель, глава «Комплитстрой групп».

По версии следствия, в 2020-2023 годах между государственным заказчиком и «Комплитстрой групп» был заключен контракт на строительство объекта на территории Калининградской области на сумму более 230 миллионов рублей. Контроль за строительством возлагался на Сюртукова и Троценко. В это время обвиняемые получили от бизнесмена взятку деньгами и машиной «LEXUS» на общую сумму более 12 миллионов рублей. За это они обещали общее покровительство при выполнении контракта.

Ранее в Северной Осетии — Алании суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима бывшего судью одного из районных судов Владикавказа за вымогательство у подсудимого.

