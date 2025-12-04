Взятка в 150 тысяч рублей стоила российскому судье более семи лет свободы

В Северной Осетии суд приговорил экс-судью за вымогательство у подсудимого

В Северной Осетии — Алании суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима бывшего судью одного из районных судов Владикавказа за вымогательство у подсудимого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину также оштрафовали на четыре с половиной миллиона рублей. Его признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в июле 2020 года судья, рассматривавший уголовное дело о мошенничестве, вызвал подсудимого в кабинет и предложил назначить условное наказание за 150 тысяч рублей, угрожая в противном случае реальным сроком.

Подсудимый согласился, но обратился в правоохранительные органы. 14 августа 2020 года судья был задержан при получении денег в рамках оперативного эксперимента.

