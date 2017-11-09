На Алтае в аварии погибли четверо вернувшихся из Сирии военных

В Алтайском крае при столкновении автобуса и двух легковых машин погибли четверо военных, недавно вернувшихся из Сирии. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах региона.

Авария, по словам собеседника агентства, произошла утром 8 ноября. Водитель Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ограждением, а затем с автобусом и еще одной легковой машиной.

Все пассажиры и водитель Toyota погибли на месте. По словам источника РИА Новости, погибшими оказались служащие части №41659. Трое из них вернулись из Сирии меньше месяца назад, водитель, которому был 21 год, — три дня назад.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. Москва называет целью кампании поддержку правительственной армии и сирийского президента Башара Асада в борьбе с террористами, в том числе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».

Минобороны официально признало гибель в Сирии за время операции 41 гражданина России, среди которых не только военнослужащие, но также медики и военные советники. По данным Reuters, только за 2017 год в республике погиб 131 россиянин. Речь идет о наемниках, которые отправились в Сирию через частные военные компании.