Культура
 

Погибла воевавшая в Сирии российская писательница

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Дарья Ицанкова
Дарья Ицанкова

Российская детская писательница, уроженка Мурманска Дарья Ицанкова погибла в Сирии. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, женщина воевала на стороне «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), тем не менее в Telegram-канале «Д///ИХАД», посвященном новостям о действиях террористов в Сирии и на Ближнем Востоке, эти данные опровергли.

«К ИГ Дарья Ицанкова никакого отношения не имеет — она уехала к джихадистам в Идлиб, поселилась в Атме и несколько лет под ником "Белый Снег" топила против ИГ так, как мало кто мог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянка, предположительно, погибла в результате авиаудара в сентябре. «На границе с Ираком под обломками домов, возле погибших тел мирных жителей они нашли российский паспорт на имя Дарьи Цинковой», — цитирует агентство сирийского журналиста. По его словам, скорее всего, дети женщины также погибли вместе с ней.

Дарья Ицанкова работала в издательстве «Э.РА» и писала фантастические рассказы. В частности, она выступила автором книги «Академия космических хранителей. Елисей и ожившая планета», выпущенной в 2010 году под псевдонимом Дарья Ива. Писательница, по данным RT, уехала в Сирию в 2013 году.

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