В ролике «Исламского государства» заметили кадры игры World of Warships

В одном из пропагандистских роликов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» появились кадры из онлайн-игры World of Warships. На это обратили внимание в пародийном твиттер-аккаунте Д///ИХАД.

В распространявшемся посредством ряда Telegram-каналов видео ИГ под названием «أبشروا بما يسوؤكم» («Проповедуют, ибо больны») подвергается критике король Иордании Абдалла II, а также местные улемы (мусульманские богословы). Видеоряд с кораблями из World of Warships появляется в самом начале экстремистского материала, который заканчивается казнью четырех пленников.

World of Warships распространяется по условно-бесплатной схеме и продолжает цикл исторических онлайн-экшенов от компании Wargaming. Наибольшую известность получила самая первая игра серии, World of Tanks, которую выпустили в 2010 году. Релиз игры состоялся в январе 2015 года.