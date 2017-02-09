В подмосковном Щелково насмерть замерзла сбежавшая из больницы пенсионерка

В Подмосковье замерзла насмерть 84-летняя пациентка Щелковской клинической больницы №1. Об этом сообщается в четверг, 9 февраля, на сайте областного главка Следственного комитета.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Отмечается, что следователи дадут юридическую оценку действиям врачей по правильности оказания медицинской помощи.

По данным телеканала «360», тело женщины нашли в нескольких метрах от Щелковской районной больницы. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что пациентка пыталась сбежать из неврологического отделения по пожарной лестнице. «Обнаружили ее около 09:00 мск с признаками переохлаждения. Ее доставили в блок интенсивной терапии, но, к сожалению, наступила клиническая смерть», — пояснил он.

В то же время, как рассказала телеканалу РЕН ТВ дочь погибшей, врачи оставили больную без присмотра, а охранник выпустил ее на улицу по ее же просьбе.

7 февраля у здания дома инвалидов в Якутске замерз насмерть 42-летний мужчина. Его тело ранним утром 6 февраля обнаружила работница социального учреждения.