В Якутске пациент насмерть замерз у закрытых дверей дома инвалидов

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента интерната для престарелых и инвалидов, который не смог попасть в здание и насмерть замерз у его входа. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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«Установлено, что около 21 часа 20 минут 5 февраля 2017 года пациент Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дом-интернат инвалидов и престарелых" вернулся в учреждение, но входные двери были закрыты», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 42-летний мужчина не сумел попасть в здание, сел на крыльцо и там скончался. Причиной, по предварительной версии, стал холод. Его тело ранним утром 6 февраля обнаружила работница социального учреждения.

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