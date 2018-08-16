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Братья Запашные стали волонтерами

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Эдгар (слева) и Аскольд Запашные

В рамках Года добровольца презентован ролик под названием «Время добрых дел пришло». Он представлен на YouTube.

Видео рассказывает о волонтерской деятельности известных личностей, общественных послов тематического года.

Так, народные артисты РФ братья Эдгард и Аскольд Запашные приняли участие в поисковой операции отряда «Лиза Алерт», а телеведущая Алла Михеева посетила Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Также в ролике представлены кадры из деятельности проекта «Кукла лечит» Новокузнецкого театра кукол «Сказ», инициатором которого является актер и режиссер театра и кино, художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.

2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). Об этом заявил Президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера. Год добровольца призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтёрского движения.

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