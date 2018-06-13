Подмосковные волонтеры посетили тренировку сборной Франции

Добровольцы движения «Живу спортом» посетили открытую тренировку сборной Франции по футболу в городском округе Истра. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области в среду, 13 июня.

«В Истре прошла открытая тренировка одной из лучших футбольных команд мира — сборной Франции. Посетить это мероприятие также смогли только лучшие из лучших. На протяжении последнего месяца волонтеры "Живу спортом" доказывали значимость своего присутствия здесь в помощи и организации спортивных мероприятий, проводимых на территории Подмосковья», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что в итоге 20 волонтеров горокруга Истра смогли проявить себя наиболее достойно и получили билеты на тренировку французских футболистов.

За месяц до чемпионата мира по футболу был объявлен конкурс среди добровольцев, по итогам которого лучшие из них вошли в специальный корпус городских волонтеров. Они принимают непосредственное участие в организации открытых тренировок национальных сборных, уточняется в сообщении.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.