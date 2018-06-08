Жителям Подмосковья запретили носить оружие в период ЧМ-2018

Оборот оружия и боеприпасов в Подмосковье взят на особый контроль в период чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 8 июня.

«С 25 мая по 25 июля 2018 года в Москве и Подмосковье запрещены ношение, транспортировка (перевозка), приобретение и реализация гражданского и служебного оружия и патронов к нему», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности.

За нарушение установленных правил человека могут лишить лицензии на оружие.

6 июня министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков сообщил, что более пятидесяти праздничных мероприятий со случаю чемпионата мира по футболу пройдут на открытых площадках Московской области.

20 ноября Дмитрий Пестов рассказал об установлении около четырех тысяч видеокамер в 13 подмосковных муниципалитетах, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года. «Это позволит повысить уровень безопасности участников и гостей чемпионата мира, которые будут проживать на территории Подмосковья» — отметил он.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.