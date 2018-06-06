Власти Подмосковья пообещали жителям много гуляний в период ЧМ

Более пятидесяти праздничных мероприятий со случаю чемпионата мира по футболу пройдут на открытых площадках Московской области. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, передает .

«Чемпионат мира по футболу — большой праздник, радость от которого должны разделить все жители России. Вопреки сообщениям СМИ о том, что усиление мер безопасности, принятое к чемпионату мира — 2018, негативно скажется на культурной жизни Подмосковья, в области будет организовано более 50 мероприятий. Никто не отберет праздники у жителей нашего региона», — подчеркнул он.

При этом он заверил, что различные фестивали, викторины и концерты не нарушат «привычные биоритмы населенных пунктов».

Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 40 тысяч человек.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.