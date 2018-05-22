В подмосковные больницы привлекут врачей со знанием английского

Врачи со знанием английского языка будут работать в десяти медицинских учреждениях Подмосковья в период чемпионата мира по футболу, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 22 мая.

«У нас есть врачи, которые говорят по-английски, если их будет не хватать, мы будем привлекать волонтеров, которые смогут перевести, попросить подождать и так далее», — отметил министр.

Он также рассказал, что порядка 30 бригад медработников будут дежурить возле тренировочных баз и в местах размещения команд-участниц чемпионата. «Непосредственно у тренировочных баз и в местах размещения команд будут дежурить 14 машин скорой помощи и 14 машин медицины катастроф», — уточнил Марков.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.