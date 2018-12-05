Путин вручил награду добровольцу года

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Доброволец России-2018». Об этом сообщает ТАСС. Церемония прошла в рамках Международного форума добровольцев во Дворце спорта «ЦСКА Арена» в Москве.

Награду получил Антон Коротченко из Смоленской области. Трансляцию церемонии посмотрели почти 250 тысяч человек.

Президент подчеркнул, что несмотря на то, что Год волонтера подходит к концу, государство продолжит оказывать им поддержку. «Будет продолжаться государственная поддержка волонтеров, вот скоро мы с коллегами на госсовете будем об этом говорить и думать о том, что можно сделать для того, чтобы помочь вам дополнительно», — приводит его слова РИА Новости.

На конкурс «Доброволец России» было подано 15 839 заявок, в 10 раз больше, чем в прошлом году. Проекты объединяют более 1,5 миллиона человек.

Лучших в номинациях «Общее дело», «Помощь детям», «Уверенные в будущем», «Рожденные помогать» и «Вдохновленные искусством», а также «Волонтер года» объявят 5 декабря на торжественном концерте в честь Национального дня добровольца.

Текущий год был объявлен в стране Годом добровольца. Подводя итоги, председатель Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев сообщил, что каждый третий россиянин за последний год помогал нуждающимся. Чаще всего делами помогают люди в возрасте от 18 до 30 лет. Волонтеры более старшего возраста предпочитают жертвовать вещи или деньги. Добровольцами чаще становятся женщины — они составляют 61 процент от общего числа.

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