Путин сходил на балет «Щелкунчик» и получил подарок

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт подарил президенту России Владимиру Путину гоночный шлем. Свой подарок он вручил во время встречи в Мариинском театре после балета «Щелкунчик», сообщает «Интерфакс».

На представление были приглашены также лидеры других стран СНГ.

Отмечается, что на шлеме, который подарили Путину, нанесена надпись «V. Putin» и российский триколор.

Жан Тодт и Владимир Путин обсудили развитие автоспорта в стране. По словам российского лидера, в стране развивают не только гонки «Формула-1», но и построили крупный автомобильный центр под Петербургом. Президент автомобильной федерации сообщил, что посетит центр в субботу вместе с мэром Санкт-Петербурга.

Ранее в феврале 2017 года сообщалось, что Владимир Путин побывал в Сочи на спектакле «Не покидай свою планету», который открыл десятый Зимний Международный фестиваль искусств под руководством дирижера Юрия Башмета. Главную роль в постановке исполнил российский актер Константин Хабенский.

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